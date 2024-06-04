В рамках Петербургского экономического форума состоится бизнес-диалог между Азербайджаном и Россией

БАКУ /Trend/ - В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится бизнес-диалог между Азербайджаном и Россией, сообщает во вторник Trend.

Согласно данным министерства экономики, ПМЭФ пройдет с 5 по 8 июня.

Отмечается, что на мероприятии будут обсуждены перспективы углубления экономического сотрудничества между двумя странами, а основной упор будет сделан на расширение торговых и инвестиционных отношений, включая сотрудничество в сферах сельского хозяйства, фармацевтики, энергетики, логистики и банковского дела.

Ожидается участие заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, первого заместителя министра экономики Азербайджана Эльнура Алиева, председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхана Мамедова и т.д

В рамках мероприятия также ожидается проведение панельной сессии "Дубай-Баку: от энергетики к финансам". В ходе данного мероприятия будет обсуждаться 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!