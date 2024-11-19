Азербайджан ведет переговоры с международными организациями для привлечения финансовой поддержки сельхозсектору

БАКУ /Trend/ - Азербайджан активно ведет переговоры с несколькими международными организациями с целью привлечения финансовой поддержки сельскохозяйственному сектору.

Как передает Trend во вторник , об этом журналистам сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в кулуарах COP29.

"Азербайджан ведет переговоры с несколькими международными организациями с целью привлечения финансовой поддержки сельскохозяйственному сектору. Особое внимание уделяется двум основным направлениям: улучшение водоснабжения и внедрение современных агротехнологий. Впереди ожидаются дополнительные встречи и обсуждения, чтобы согласовать детали финансирования и совместных действий. Азербайджан стремится к тому, чтобы его аграрный сектор стал примером устойчивого развития в условиях глобальных климатических изменений", - сказал он.