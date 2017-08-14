Грузия обьявила источник газа для первого подземного хранилища (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В подземном газохранилище, которое будет построено в Грузии на месторождении Южный купол Самгори, будет храниться газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз", сказал в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики Грузии Илья Елошвили.

"Грузинская нефтегазовая корпорация (GOGC) планирует построить газохранилище на истощенном нефтяном месторождении страны. Поскольку в настоящее время в Грузии нет газохранилищ, этот проект является стратегическим для правительства Грузии и GOGC. Строительство газохранилища также связано с планами консорциума "Шах Дениз" по увеличению добычи до 26,1 миллиарда кубометров в год к 2021 году. Это утроит объемы газа, экспортируемого по территории Грузии, и увеличит выгоду GOGC из контрактов по переработке, хранению и транспортировке", - сказал министр.

По словам Елошвили, проект газохранилища гарантирует бесперебойную поставку газа уязвимым потребителям (бытовым потребителям и теплоэлектростанциям) в критических ситуациях, значительно улучшит энергетическую безопасность Грузии, позволит устранить сезонный дисбаланс между предложением и спросом на газ в стране, обеспечит создание конкурентоспособного газового рынка в Грузии и интеграцию местного рынка с европейским газовым рынком.

Отметим, что 14 июля Грузинская нефтегазовая корпорация объявила открытый международный тендер на закупку услуг "проектирование, закупка, установка и ввод в эксплуатацию" (EPIC) с целью строительства подземного газохранилища на нефтяном месторождении Южный купол Самгори (недалеко от Тбилиси).

Ранее, глава SOCAR Energy Georgia Махир Мамедов сказал, что азербайджанская госнефтекомпания SOCAR также примет участие в тендере.

Строительство подземного газохранилища планируется начать в начале 2018 года. На первом этапе строительства будут пробурены две оценочные скважины. После завершения строительства, которое ожидается к 2021 году, в структуре будет возможно хранить 210-280 миллионов кубометров газа.

В настоящее время общая стоимость проекта оценивается примерно в 270 миллионов долларов.

Контракт на разработку морского месторождения "Шах Дениз" с запасами газа в 1,2 триллиона кубометров был подписан в 1996 году. Долевое распределение среди участников соглашения: BP - оператор (28,8 процента), AzSD (10 процентов), SGC Upstream (6,7 процента), Petronas (15,5 процента), Lukoil (10 процентов), NICO (10 процентов) и TPOC (19 процентов).

(Автор: Ляман Зейналова)

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