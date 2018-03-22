Китайская компания запустит новые проекты по возобновляемой энергетике в Казахстане

22 марта 2018 10:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Китайская компания Jiangsu Zhenfa Holdings Group Co. Ltd построит в казахстанском городе Кентау ветровую и солнечную электростанции. Детали проекта были обсуждены во время встречи посла Казахстана в Китае Шахрат Нурышева и вице-президента компании Jiangsu Zhenfa Holdings Group Co.Ltd Ху Вэе, передают казахстанские СМИ.

Общая стоимость проекта оценивается в 154,5 миллиона долларов США, после его завершения ожидается выработка ветровой электроэнергии в 50 мегаватт-час и солнечной электроэнергии в 30 мегаватт-час.

К строительству электростанций планируется приступить в августе 2018 года и завершить в течение двух лет.

Стороны также обменялись мнениями по включению этого проекта в список приоритетных проектов сотрудничества в рамках Программы по индустриализации и инвестициям, реализуемой между Казахстаном и Китаем.

Шахрат Нурышев подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию альтернативных источников энергии. В 2017 году в городе Астане проведена международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017», основной темой которой стала энергия будущего.

“Наша страна продолжит развитие потенциала чистой энергетики”, — сказал посол.

Напомним, компания Jiangsu Zhenfa Holdings Group Co.Ltd обеспечивает 10 процентов рынка фотогальванических электростанций (вид солнечных электростанций) в КНР. Филиалы компании расположены в Турции, Пакистане, США и других странах.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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