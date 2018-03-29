Турция сохранила импорт российского газа на прошлогоднем уровне

29 марта 2018 11:32 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

Если вы не наш подписчик, вы можете Зарегистрироваться

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Узбекистан расширяет военно-техническое сотрудничество с рядом стран
Бизнес 12:01
Иран увеличил поставки газа в Турцию
Энергетика 11:37
Министр обороны Китая посетит Россию и Беларусь
Китай 11:34
Азербайджан в январе увеличил экспорт газа в Турцию
Энергетика 11:08
Хантсман заявил о готовности США к диалогу с Россией
Россия 11:08
В Турции выросли объемы импорта LPG
Энергетика 11:07
Россия надеется подписать контракт на поставку С-400 Индии в этом году
Россия 10:33
Во Франции рассказали о подготовке визита Макрона в Россию
Европа 10:20
"Роснефть" открыла представительство в Катаре
Россия 10:18
Число пострадавших при пожаре в Кемерово выросло до 79
Россия 09:32
Один человек погиб, двое ранены в результате столкновения двух автомобилей в Турции
Турция 08:15
В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,8
Турция 07:56
Из-за задымления в детской больнице в Краснодаре эвакуировали 131 человек
Россия 04:13
Росатом сдал все документы для лицензии на строительство АЭС "Аккую"
Россия 28 марта 17:50
Глава "Росатом": Строительство АЭС в Египте намечено начать в 2020 году
Россия 28 марта 17:47
В Петербурге загорелся автосалон
Россия 28 марта 17:23
Управляющую ТЦ "Зимняя вишня" арестовали на два месяца
Россия 28 марта 15:45
Песков: РФ и Саудовская Аравия поддерживают контакты по сотрудничеству на энергорынках
Россия 28 марта 13:52