SOCAR назвала точную дату открытия TANAP

БАКУ /Trend/ - Церемония ввода в эксплуатацию Трансанатолийского трубопровода (TANAP) состоится 19 июня 2018 года в Турции, сообщает Huriyyet со ссылкой на слова главы департамента инвестиций азербайджанской госкомпании SOCAR Вагифа Алиева.

Глава департамента отметил, что проведение в Турции 24 июня досрочных выборов повлияло на решение о переносе церемонии открытия.

"Планировалось, что первые поставки газа из Азербайджана в Турции по TANAP начнутся в первую неделю июля. Однако в ходе встречи на прошлой неделе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было принято решение о проведении церемонии открытия трубопровода 19 июня", - сказал Алиев.

Глава департамента отметил, что TANAP является очень сложным проектом.

"Обычно в реализации проектов, которые мы осуществляли с иностранными компаниями, были задержки. Однако "Южный газовый коридор" реализуется в соответствии с графиком. Очень сложно реализовать такие проекты без государственной поддержки. TANAP рассматривался как стратегический проект и полностью поддерживался государствами-участниками. По TANAP будет экспортироваться 16 миллиардов кубометров газа с месторождения "Шах Дениз", шесть миллиардов из которых будут направлены в Турцию, а 10 миллиардов кубометров - в Европу. Эти объемы могут вырасти до 31 миллиарда кубических метров только за счет строительства дополнительных станций. Таким образом, объем газа, поставляемого Азербайджаном в Турцию, будет увеличен до 12 миллиардов кубических метров", - сказал Алиев.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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