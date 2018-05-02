SOCAR назвала точную дату открытия TANAP

2 мая 2018 12:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Церемония ввода в эксплуатацию Трансанатолийского трубопровода (TANAP) состоится 19 июня 2018 года в Турции, сообщает Huriyyet со ссылкой на слова главы департамента инвестиций азербайджанской госкомпании SOCAR Вагифа Алиева.

Глава департамента отметил, что проведение в Турции 24 июня досрочных выборов повлияло на решение о переносе церемонии открытия.

"Планировалось, что первые поставки газа из Азербайджана в Турции по TANAP начнутся в первую неделю июля. Однако в ходе встречи на прошлой неделе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана было принято решение о проведении церемонии открытия трубопровода 19 июня", - сказал Алиев.

Глава департамента отметил, что TANAP является очень сложным проектом.

"Обычно в реализации проектов, которые мы осуществляли с иностранными компаниями, были задержки. Однако "Южный газовый коридор" реализуется в соответствии с графиком. Очень сложно реализовать такие проекты без государственной поддержки. TANAP рассматривался как стратегический проект и полностью поддерживался государствами-участниками. По TANAP будет экспортироваться 16 миллиардов кубометров газа с месторождения "Шах Дениз", шесть миллиардов из которых будут направлены в Турцию, а 10 миллиардов кубометров - в Европу. Эти объемы могут вырасти до 31 миллиарда кубических метров только за счет строительства дополнительных станций. Таким образом, объем газа, поставляемого Азербайджаном в Турцию, будет увеличен до 12 миллиардов кубических метров", - сказал Алиев.

Трубопровод TANAP будет проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MTsurkovTrend

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
SOCAR назвала свои основные стратегические цели
Энергетика 12:31
Отложены сроки представления SOCAR нового плана разработки крупного газового месторождения
Энергетика 1 мая 18:16
Страны-члены ВБ изучат опыт SOCAR в сфере сокращения сжигаемого попутного нефтяного газа
Энергетика 1 мая 17:43
Nobel Upstream и SOCAR привлекут партнера по газовому проекту на Каспии
Энергетика 27 апреля 11:05
SOCAR и BP подписали новое соглашение
Энергетика 26 апреля 19:22
Азербайджан задействует БТК для экспорта карбамида
Энергетика 25 апреля 17:47
Российские компании проявляют интерес к азербайджанскому карбамиду
Энергетика 25 апреля 16:00
Модернизация одного из крупнейших химзаводов в Азербайджане выполнена на треть
Энергетика 25 апреля 13:28
SOCAR освоила свыше 60% кредитных средств в рамках строительства карбамидного завода в Азербайджане
Энергетика 25 апреля 11:56
SOCAR осенью начнет производство карбамида в Азербайджане
Энергетика 25 апреля 11:10
SOCAR рассказала о ходе модернизации Бакинского НПЗ
Энергетика 24 апреля 16:04
"Южный газовый коридор" внесет вклад в устойчивость энергоснабжения в Европе - эксперт
Энергетика 24 апреля 13:43
Политика SOCAR помогает поддержать цены на сырье - эксперт
Энергетика 24 апреля 11:48
SOCAR уточнила текущую стоимость модернизации Бакинского НПЗ
Энергетика 23 апреля 18:13
SOCAR о сроках запуска битумной установки на Бакинском НПЗ
Энергетика 23 апреля 16:02
Оглашены сроки проектирования нового газоперерабатывающего завода в Азербайджане
Энергетика 23 апреля 14:30
Оглашены сроки запуска заводов Socar Polymer
Энергетика 23 апреля 13:59
SOCAR рассказала о деталях сделки с Total по крупному газовому месторождению на Каспии
Энергетика 23 апреля 13:52