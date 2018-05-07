За последние годы SOCAR собрала около 4,5 миллиардов кубометров попутного газа

7 мая 2018 10:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR за последние годы обеспечила сбор с морских платформ 4,5 миллиарда кубометров попутного газа, выбрасываемого в атмосферу.

Об этом сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев в понедельник в ходе совещания Руководящего комитета организации Глобального партнерства по снижению сжигания попутного газа (GGFR) Всемирного банка (ВБ).

По словам президента SOCAR, человечество сегодня столкнулось с рядом проблем глобального характера, одной из которых является защита окружающей среды.

"Экологические проблемы не ограничиваются пределами одной страны, они охватывают весь земной шар. По этой причине SOCAR активно сотрудничает с международными организациями. Сокращение сжигания попутного газа не только даст импульс с экологической точки зрения, но и сохранит ценный ресурс для экономики страны, обеспечит ее устойчивость. В рамках международного сотрудничества SOCAR, BP и GGFR за последние годы удалось обеспечить сбор 4,5 миллиарда кубометров попутного газа с морских платформ и передать их газовому хозяйству страны", - сказал Абдуллаев.

В свою очередь, вице-президент SOCAR по экологии Рафига Гусейнзаде сказала, что в рамках инициативы, с морских месторождений ежегодно собирается и передается в газотранспортную систему около миллиарда кубометров газа.

"С месторождения "Нефтяные камни" собирается около 280 миллионов кубометров газа, месторождения "Гюнешли" - 310 миллионов кубометров, месторождения "Чираг" - 350 миллионов кубометров газа", - сказала Гусейнзаде.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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