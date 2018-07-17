Zenith Energy назначила нового менеджера по операциям в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Дэвид Сэдуэй назначен менеджером по операциям Zenith Aran Oil Company Ltd, которая является «дочерней компанией» канадской Zenith Energy Ltd, говорится в сообщении компании, распространенном во вторник.

Сообщается, что к исполнению своих обязанностей Сэдуэй приступит с первого сентября текущего года. На этой должности он сменит Майка Палмера. Гражданин Канады Сэдуэй имеет тридцатилетний опыт работы в данной сфере у себя на родине, а также в Казахстане и Азербайджане.

«Я очень рад, что Zenith Energy смог привлечь специалиста, обладающего необходимыми способностями для извлечения максимального потенциала из проектов в Азербайджане. Он специализируется на ремонте и освоении скважин, имеет репутацию успешного специалиста. Дэвид уверен, что наши проекты в Азербайджане имеют большой потенциал. С помощью необходимого оборудования и привлечения финансирования есть большие возможности расширить данный потенциал и увеличить производство», - отметил гендиректор Zenith Energy Андреа Каттанео.

Контракт о долевом разделе добычи, восстановлении, разработке и разведке на сухопутном блоке нефтяных месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" был подписан между Zenith и азербайджанской госкомпанией SOCAR в марте 2016 года. Zenith Energy Ltd учредила дочернюю компанию Zenith Aran Oil Company Ltd для осуществления операций по добыче на этих трех месторождениях. Добыча в рамках контракта стартовала в августе 2016 года.

В соответствии с соглашением, доля Zenith в совместной операционной компании составляет 80 процентов, 20 процентов принадлежат SOCAR. Срок действия соглашения - 25 лет с возможностью продления еще на пять.

Общая площадь месторождений "Мурадханлы", "Джафарли" и "Зардаб" составляет 642,2 квадратных километра, и согласно контракту она разделена на реабилитационную и разведочную территории.

Блок "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб" расположен в нефтегазовом районе Евлах-Агджабеди Имишлинского района Азербайджана. Месторождение "Мурадханлы", входящее в контрактную площадь, было открыто в 1971 году, "Джафарли" - в 1984 году, месторождение "Зардаб" - в 1981 году.

(Автор: Илькин Шафиев)

Твиттер: @IlkinShafiyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.