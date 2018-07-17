Оглашена дата открытия полипропиленового завода в рамках проекта SOCAR Polymer

17 июля 2018 17:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра состоится официальная церемония открытия полипропиленового завода в рамках проекта SOCAR Polymer, сообщил во вторник Trend источник в правительстве.

Производственная мощность завода составляет 180 тысяч тонн продукции в год.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале текущего года планируется запуск второго завода в рамках проекта SOCAR Polymer – по производству полиэтилена.

Также отмечалось, что к концу 2018 года ООО «SOCAR Polymer» прогнозирует доходы на уровне приблизительно 60 миллионов долларов, к концу 2019 года – около 290 миллионов долларов, по итогам 2020 года – около 340 миллионов долларов. К концу 2021 года SOCAR Polymer прогнозирует доходы на уровне 370 миллионов долларов. При этом большую часть доходов планируется получать от продажи полипропилена.

Проект SOCAR Polymer реализуется в Сумгайытском химико-промышленном парке. На первом этапе производственная мощность SOCAR Polymer составит 120 тысяч тонн полиэтилена и 180 тысяч тонн полипропилена. К 2021 году общая мощность может составить 570 тысяч тонн продукции.

По проектным оценкам, 30 процентов продукции завода будет отправляться на внутренний рынок, 70 процентов - на экспорт в Турцию, Европу и страны СНГ.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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