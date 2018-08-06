Оглашена дата завершения строительства второй фазы проекта TANAP

6 августа 2018 17:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вторую фазу проекта строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP) планируется завершить в июне 2019 года, сообщили в понедельник Trend в SOCAR Turkey Enerji.

Отмечается, что работы в рамках данной фазы завершены на 85 процентов. К 2019 году трубопровод будет проложен к греческой границе. После завершения испытательных работ газ поступит в Грецию к концу 2019 года.

Напомним, что 12 июня в турецкой провинции Эскишехир при участии президентов Азербайджана - Ильхама Алиева, Турции - Реджепа Тайипа Эрдогана, Украины - Петра Порошенко и Сербии - Александра Вучича состоялась церемония открытия TANAP.

Трубопровод TANAP проложен от грузино-турецкой границы до западной границы Турции. TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

Долевое распределение акционеров TANAP выглядит следующим образом: ЗАО "Южный газовый коридор" - 51 процент, SOCAR Turkey Enerji - семь процентов, Botas - 30 процентов, BP - 12 процентов.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @IlkinShafiyev

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