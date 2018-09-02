SOCAR сдала в эксплуатацию автозаправочные станции CNG в Турции

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская компания SOCAR CNG сдала в эксплуатацию станции по заправке сжатым природным газом (CNG) для грузовых автомобилей в Турции, говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Отмечается, что данные газозаправочные станции создаются на расстоянии 200-250 км друг от друга, на дорогах, соединяющих такие города, как Стамбул, Анкара, Мерсин, Бурса, Измир друг с другом и с окрестными районами.

В сообщении подчеркивается, что таким образом автомобильным паркам организаций, занятых в таких секторах, как промышленность, туризм, строительство, будет представлен альтернативный экологичный и экономичный вид топлива.

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