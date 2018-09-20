Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+

20 сентября 2018 14:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов примет участие в Х заседании министров Совместного мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 23 сентября в Алжире, говорится в сообщении министерства, распространенном в четверг.

На заседании будет предоставлена информация о тенденции развития нефтяного рынка, проведена презентация совместной технической комиссии по добыче нефти в августе, отчет ОПЕК.

Будет рассмотрен также вопрос перераспределения квот в соответствии с решением, которое было принято 23 июня этого года на четвертом заседании министров стран ОПЕК и ОПЕК+ касательно суммарного увеличения нефтедобычи на один миллион баррелей в сутки.

Отметим, что заседание Мониторингового комитета, созданного при участии России, Саудовской Аравии, Кувейта, Венесуэлы, Алжира и Омана, проходит каждые два месяца.

Напомним, что в декабре 2016 года не входящие в ОПЕК одиннадцать стран (включая Азербайджан) на встрече производителей нефти в Вене согласились сократить добычу суммарно на 558 тысяч баррелей в день. Соглашение было заключено на первую половину 2017 года и продлено на заседании 25 мая 2017 года до конца первого квартала 2018 года. На последнем заседании ОПЕК в Вене соглашение было вновь продлено до конца 2018 года. Азербайджан присоединился к данному решению, а позже поддержал новое соглашение стран ОПЕК и ОПЕК+ о возвращении к 100-процентному выполнению сделки, то есть увеличению добычи на один миллион баррелей в сутки.

(Автор: Али Гасымов)

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