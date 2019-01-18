“Азерэнержи”: На электростанциях и ЛЭП не произошло никаких аварийных случаев

18 января 2019 11:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с непогодой, наблюдавшейся с 17 января на территории Азербайджана, на электростанциях, подстанциях и линиях электропередач высокого напряжения (ЛЭП) ОАО «Азерэнержи» не произошло никаких аварийных случаев, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ОАО «Азерэнержи».

Наоборот, в связи со снижением температуры на 10 градусов, и увеличением потребления электроэнергии было выработано и передано больше электроэнергии, чем 16 января. И если 16 января было выработано 70,2 миллиона киловатт-часов, то 17 января было выработано 71,3 миллиона киловатт-часов электроэнергии, то есть, на 1,1 миллиона киловатт-часов больше. Также, если 16 января соседним государствам было передано 7,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии, то 17 января экспортировано 7,8 миллиона киловатт-часов.

В связи с резким ухудшением погоды с 17 января центральный аппарат и все предприятия ОАО «Азерэнержи» продолжают работать в усиленном режиме.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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