Халид Аль-Фалих: Выполнение соглашения ОПЕК+ превысит 100% в марте

17 марта 2019 20:22 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Выполнение соглашения ОПЕК+ превысит 100 процентов в марте.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал министр энергетики Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих в ходе пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+ в Баку.

Наше сотрудничество носит добровольный характер. Каждый участник соглашения принимает решение по добыче нефти учитывая свои национальные интересы. Мы не измеряем производство друг друга»,- сказал он.

Министр отметил, что основным принципом в этом соглашении является доверие.

Аль-Фалих ожидает, что в марте выполнение соглашения ОПЕК+ превысит 100 процентов.

«Выполнение соглашения по итогам шести месяцев также должна быть выше 100 процентов»,- добавил он.

Отметим, что 18 марта в Баку пройдет 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.
Участники обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и был выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.

(Автор: Ляман Зейналова)

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