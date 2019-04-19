Оглашен объем инвестиций в разработку АЧГ

БАКУ /Trend/ - За 25 лет на разработку месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) было вложено 36 миллиардов долларов.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу президент азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев на церемонии подписания контракта по утверждению проекта «Центрально-Восточный Азери».

Абдуллаев отметил, что проект «Центрально-Восточный Азери» является первым крупным проектом после продления «Контракта века».

«Это проект стоимостью шесть миллиардов долларов, реализация которого позволит создать восемь тысяч рабочих мест», - сказал он.

Отметим, что проект "Центрально-Восточный Азери" будет включать жилой блок и платформу для добычи и бурения, для размещения между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери" на глубине приблизительно 137 метров три новые подводные газовые, нефтяные и водопроводные линии и связанную с ними подводную инфраструктуру, интегрированные подводные энергетические (запасные) и телекоммуникационные кабели, связывающие платформы "Восточный Азери" и "Центрально-Восточный Азери".

Контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

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