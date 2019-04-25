Дочернее предприятие Shell обнаружило крупные залежи нефти в Мексиканском заливе

Дочернее предприятие англо-голландского нефтегазового концерна Shell обнаружило крупное нефтяное месторождение на участке Blacktip в Мексиканском заливе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте компании Shell Offshore Inc. со штаб-квартирой в Новом Орлеане (штат Луизиана).

По ее данным, залежи нефти обнаружены на большой глубине, в настоящий момент компания продолжает их изучение для определения способов разработки месторождения. В заявлении утверждается, что находка позволит Shell увеличить добычу нефти на этом участке. Компания отмечает, что нефть, обнаруженная в новом месторождении, высокого качества.

Участок Blacktip разрабатывается, помимо Shell (52,3%), американской компанией Chevron, норвежской Equinor и испанской Repsol.

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