Дочернее предприятие Shell обнаружило крупные залежи нефти в Мексиканском заливе

25 апреля 2019 03:11 (UTC+04:00)

Дочернее предприятие англо-голландского нефтегазового концерна Shell обнаружило крупное нефтяное месторождение на участке Blacktip в Мексиканском заливе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте компании Shell Offshore Inc. со штаб-квартирой в Новом Орлеане (штат Луизиана).

По ее данным, залежи нефти обнаружены на большой глубине, в настоящий момент компания продолжает их изучение для определения способов разработки месторождения. В заявлении утверждается, что находка позволит Shell увеличить добычу нефти на этом участке. Компания отмечает, что нефть, обнаруженная в новом месторождении, высокого качества.

Участок Blacktip разрабатывается, помимо Shell (52,3%), американской компанией Chevron, норвежской Equinor и испанской Repsol.

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