BP возобновила работу на платформе «Центральный Азери»

БАКУ /Trend/ - Компания BP, оператор блока месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», возобновила работу на платформе «Центральный Азери», сказала Trend заведующий отделом по связям с общественностью компании Тамам Баятлы.

«Мы возобновили работу платформы 30 апреля, как и планировалось, после полного завершения работ по программе», - сказала Баятлы.

Напомним, что работа платформы было приостановлена с 15 апреля для проведения профилактических работ, которые продлились две недели.

Также Баятлы ранее отметила, что с 15 октября планируется приостановить работу платформы «Западный Чираг». Профилактические работы на этой платформе также продлятся две недели.

Отметим, что контракт на разработку блока АЧГ был подписан в 1994 году. 14 сентября 2017 года в Баку было подписано новое соглашение о разработке блока АЧГ до 2050 года.

Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Equinor – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limited (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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