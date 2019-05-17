Россия ведет с Туркменистаном переговоры о пятилетнем газовом контракте

АШХАБАД /Trend/ - Россия и Туркменистан обсуждают возможность заключения пятилетнего контракта на закупку туркменского газа, поставки по которому могут начаться со второго полугодия, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Источник, в свою очередь, ссылается на заявление заместителя главы минэнерго России Анатолия Яновского в кулуарах международной конференции "Перспективы энергетического сотрудничества России и ЕС. Газовый аспект" в Берлине.

"Сейчас завершаются переговоры по заключению среднесрочного контракта на срок до пяти лет. Начиная со второго полугодия этого года [могут начаться поставки]", - сказал Яновский.

По его словам, сейчас стороны обсуждают объемы поставок, которые будут зависеть от цены на газ.

Яновский также не исключил, что объемы могут достичь уровней, которые были до 2016 года. Переговоры завершатся в течение июня.

Напомним, что Туркменистан 15 апреля 2019 года возобновил экспорт природного газа в Россию после трехлетнего перерыва.

До 30 июня 2019 года "Газпром" планирует закупить до 1,155 миллиарда кубометров. Туркменистан транспортирует свой газ в Россию по газопроводу Средняя Азия-Центр (САЦ), построенному еще в советский период. Вплоть до 2009 года "Газпром" был крупнейшим покупателем туркменского газа, закупая до 40-42 миллиардов кубометров. Впоследствии, несмотря на контрактные договоренности, сначала объемы снижались до уровней 10-11 миллиардов кубометров в год в течение пяти лет, а в 2015 году годовой объем сократился более чем вдвое и составил 4 миллиарда кубометров.

Сокращение объема закупок "Газпром" объяснял снижением спроса в Европе и Украине. Из-за падения экспортных цен на газ, привязанных к постоянно падающим ценам на нефть, цена на туркменский газ, установленная на уровне $240 за 1000 кубометров, перестала устраивать российскую сторону.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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