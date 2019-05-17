Антимонопольный орган Турции одобрил сделку SOCAR и EWE Turkey Holding

БАКУ /Trend/ - Антимонопольный орган и Управление по регулированию энергетического рынка Турции одобрили покупку активов EWE Turkey Holding азербайджанской госкомпанией SOCAR, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Напомним, что EWE Turkey Holding продала свои активы - Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom азербайджанской SOCAR в начале этого года. СМИ отмечают, что стоимость контракта составляет 140 миллионов долларов.

Сделка по приобретению телекоммуникационной компании Millenicom будет рассматриваться отдельно 29 мая надзорным органом в сфере ИКТ.

Как ранее сообщали Trend в EWE AG, решение о продаже своих активов в Турции связано с оптимизацией деятельности компании.

EWE Turkey Holding работает в Турции с 2007 года и является четвертым крупнейшим поставщиком природного газа в Турции. В 2017 году оборот компании составлял почти 2,4 миллиарда турецких лир

В Турции SOCAR представлена дочерней компанией SOCAR Turkey Energy, которая до сегодняшнего дня инвестировала в экономику Турции свыше 14 миллиардов долларов. Штат сотрудников компании в Турции составляет пять тысяч человек, а ежегодный экспортный потенциал достигает трех миллиардов долларов. В числе текущих активов SOCAR в Турции – нефтехимический комплекс Petkim, нефтеперерабатывающий завод STAR, Petlim.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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