БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создана рабочая группа по подготовке отчета по прозрачности в добывающей промышленности за 2018 год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ).

В сообщении говорится, что рабочая группа была создана на заседании Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности, и будет состоять из представителей гражданского общества, местных и иностранных добывающих компаний и Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности.

«Заседание было проведено совместно с представителями гражданского общества, действующими в стране добывающими компаниями и международными организациями», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на заседании обсуждались планы на этот год, список компаний, которые представят отчеты, Дорожная карта по раскрытию информации о бенефициарах, и другие вопросы.

Отметим, что Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллионов долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства Фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов Фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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