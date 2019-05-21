В Азербайджане создана рабочая группа по подготовке отчета по прозрачности в добывающей промышленности

21 мая 2019 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создана рабочая группа по подготовке отчета по прозрачности в добывающей промышленности за 2018 год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на сайт Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ).

В сообщении говорится, что рабочая группа была создана на заседании Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности, и будет состоять из представителей гражданского общества, местных и иностранных добывающих компаний и Комиссии по прозрачности в добывающей промышленности.

«Заседание было проведено совместно с представителями гражданского общества, действующими в стране добывающими компаниями и международными организациями», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на заседании обсуждались планы на этот год, список компаний, которые представят отчеты, Дорожная карта по раскрытию информации о бенефициарах, и другие вопросы.

Отметим, что Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент его активы составляли 271 миллионов долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства Фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов Фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOFAZ сократил продажу инвалюты азербайджанским банкам
Финансы 7 мая 15:23
Оглашены поступления Азербайджана от крупнейших нефтегазовых проектов
Энергетика 29 апреля 11:45
Азербайджан не исключает возможности возрождения диалога с EITI
Бизнес 27 апреля 22:38
Активы SOFAZ впервые за 20 лет превысили $40 млрд
Бизнес 26 апреля 16:02
SOFAZ увеличил продажу инвалюты азербайджанским банкам
Финансы 26 апреля 15:41
В Азербайджане запустится новая платформа для предоставления отчётности в добывающей промышленности
Бизнес 23 апреля 07:36
Лента новостей
В Грузии пройдет IX Ежегодный микрофинансовый форум стран Центральной Азии и Кавказа
Бизнес 19:18
Кямиля Алиева: ЕС заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном, так как без него в регионе ничего нельзя реализовать
Политика 19:00
Канцлер Австрии заявил о формировании переходного правительства
Европа 18:57
Китай пригрозил ответить США после внесения Huawei в черный список
Китай 18:53
Президент Ильхам Алиев внес изменения в состав Смешанной комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Чехии
Политика 18:39
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении Положения об Агентстве аграрных услуг
Политика 18:25
Молодой азербайджанец импровизированной речью покорил 54 страны (ФОТО)
Социум 18:23
Военный госпиталь в Казахстане закупает медикаменты
Тендеры 18:18
Реализация 147 новых проектов ожидается в специальных экономических зонах Казахстана
Бизнес 18:17