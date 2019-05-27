"Азерэнержи" повышает надежность энергоснабжения Баку

27 мая 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Производитель электроэнергии в Азербайджане ОАО «Азерэнержи» провело новую высоковольтную линию электропередач (ЛЭП) для усиления надежности и устойчивости обеспечения электроэнергией города Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на «Азерэнержи».

Новая 220 киловольтная ЛЭП была проложена от электростанции «Джануб» в городе Ширван до подстанции «Хырдалан».

«Прокладка новой ЛЭП позволит перебросить нагрузку с одной линии электропередачи на другую, в случае возникновения проблем на какой-либо высоковольтной линии, соединяющей Баку с электростанциями в Мингячевире или Сангачале», - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что ввод в строй новой ЛЭП упростит осуществление ремонтно-восстановительных работ на других высоковольтных линиях, не отключая энергоснабжение Баку и Абшеронского полуострова.

Отметим, что основным производителем электроэнергии в Азербайджане является "Азерэнержи", на балансе которого находятся порядка трех десятков электростанций и свыше сотни подстанций.

Установочная мощность генерирующей системы Азербайджана составляет 7172,6 мегаватта, что позволяет ежегодно вырабатывать около 24 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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