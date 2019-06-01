SOCAR AQŞ завершила строительство еще одной скважины на месторождении "Западный Абшерон"

1 июня 2019 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR AQŞ, буровое подразделение госнефтекомпании SOCAR, завершила строительство скважины № 1 глубиной 796 метров,которая бурилась со стационарного морского основания № 10 на месторождении Западный Абшерон", сообщает в субботу Trend.

Заказчиком выступило ПО «Азнефть», занимающееся разработкой месторождений нефти и газа на суше и на море.

В настоящее время SOCAR AQS ведет буровые работы на платформах №7 и 11 на мелководной части месторождения «Гюнешли», № 10 месторождения «Западный Абшерон» и № 1 месторождения «Умид», а также на морском стационарном основании №6 на месторождении «Булла».

SOCAR AQS было создано в 2007 году SOCAR и Absheron Drilling в качестве совместного предприятия, предоставляющего интегрированные услуги по бурению и обслуживанию скважин.

Компания является членом Международной ассоциации буровых подрядчиков (IADC) с 2009 года.

Акционерами предприятия являются SOCAR, Nobel Oil Services и ООО Absheron Drilling.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR и TEKFEN подписали меморандум о строительстве нового завода в Азербайджане (ФОТО)
Бизнес 31 мая 23:35
SOCAR увеличила объемы бурения
Энергетика 31 мая 17:03
SOCAR нацелен на расширение разведочных работа на море и суше
Экономика 31 мая 14:01
SOCAR и "КазМунайГаз" проведут совместную геологоразведку
Экономика 31 мая 13:07
На следующей неделе самоподъемная установка направится в Баку
Экономика 31 мая 12:34
Газораспределительная сеть Турции может быть интегрирована с «Южным газовым коридором»
Энергетика 31 мая 12:22
Лента новостей
На западе Ирана заложен фундамент нефтехимического завода
Иран 10:53
Крупный мобильный оператор Казахстана определил размер дивидендов
Финансы 10:24
В Азербайджане начаты работы по подготовке закона "О высшем образовании"
Общество 10:14
Глава МИД Турции об урегулировании нагорно-карабахского конфликта
Турция 10:03
Узбекистан определил место построения первой АЭС
Бизнес 10:00
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане
Тендеры 09:58
Туркменистан объявил тендер на поставку оборудования для базальтового предприятия
Тендеры 09:58
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:35
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 09:21