SOCAR AQŞ завершила строительство еще одной скважины на месторождении "Западный Абшерон"

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR AQŞ, буровое подразделение госнефтекомпании SOCAR, завершила строительство скважины № 1 глубиной 796 метров,которая бурилась со стационарного морского основания № 10 на месторождении Западный Абшерон", сообщает в субботу Trend.

Заказчиком выступило ПО «Азнефть», занимающееся разработкой месторождений нефти и газа на суше и на море.

В настоящее время SOCAR AQS ведет буровые работы на платформах №7 и 11 на мелководной части месторождения «Гюнешли», № 10 месторождения «Западный Абшерон» и № 1 месторождения «Умид», а также на морском стационарном основании №6 на месторождении «Булла».

SOCAR AQS было создано в 2007 году SOCAR и Absheron Drilling в качестве совместного предприятия, предоставляющего интегрированные услуги по бурению и обслуживанию скважин.

Компания является членом Международной ассоциации буровых подрядчиков (IADC) с 2009 года.

Акционерами предприятия являются SOCAR, Nobel Oil Services и ООО Absheron Drilling.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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