Приостановлена подача газа в ряде районов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 09:00 в Нафталане и окрестных поселках ограничена подача газа группе абонентов. Это связано с работами по ликвидации выявленных утечек газа, сообщили Trend в четверг в ПО "Азеригаз".

Также в связи с ремонтными работами на газовых линиях будет приостановлена подача газа с 09:00 до окончания работ в ряде сел Гаджигабульского района, с 10:00 до 12:00 - в трех селах Газахского района, с 09:30 до 17:00 - в райцентре Исмайыллы и нескольких населенных пунктах района.

(Текст: Эльдар Джанашвили)

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