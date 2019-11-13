В Иране установлена платформа 23-й фазы газового месторождения Южный Парс

13 ноября 2019 16:28 (UTC+04:00)

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