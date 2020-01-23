Азербайджанская нефть подешевела

23 января 2020 09:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста двадцать второго января составила 66,94 доллара за баррель, что на 1,3 доллара меньше предыдущего показателя, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 65,52 доллара за баррель, что по сравнению с предыдущим показателем меньше на 1,28 доллара. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми – по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 58,28 доллара за баррель, что на 1,21 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море,двадцать второго января составила 62,3 доллара за баррель, что на 1,62 доллара меньше по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на двадцать третье января составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Анастасия Савченко)

Twitter: @AnSav2105

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 22 января 10:03
Нефть умеренно дешевеет после роста цен днем ранее
Энергетика 21 января 10:28
Азербайджанская нефть подорожала
Энергетика 21 января 09:45
Нефть дорожает более чем на 1% из-за ситуации в Ливии
Энергетика 20 января 12:14
Цены на азербайджанскую нефть по итогам недели, 13-17 января
Энергетика 18 января 12:19
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 18 января 11:16
Лента новостей
Международный банк Азербайджана завершил год с прибылью
Финансы 10:05
2019 год в Грузии выдался с исключительно высоким качеством урожая мандаринов
Бизнес 10:05
В Узбекистане продолжается строительство газопровода
Энергетика 10:05
В Ташкенте построят деловой центр с башнями-близнецами
Строительство 10:01
Epsilon получила приток газа на скважине в Узбекистане
Энергетика 09:57
Сократился экспорт фундука из Азербайджана в Грузию
Бизнес 09:51
Сократился экспорт лекарств из Грузии в Азербайджан
Бизнес 09:51
Завод в Казахстане закупит электродвигатели
Тендеры 09:51
Казахстан нацелен на запуск полного цикла производства космических аппаратов
Бизнес 09:47