Ровнаг Абдуллаев: Модернизация НПЗ им. Гейдара Алиева - важный проект для страны

29 января 2020 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Работы по модернизации, проводимые на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) имени Гейдара Алиева, находятся под контролем руководства Азербайджана и являются важным для страны проектом.

Об этом сказал президент Госнефтекомпании SOCAR Ровнаг Абдуллаев в ходе встречи, состоявшейся 28 января с делегацией во главе с президентом и исполнительным директором итальянской компании Amec Foster Wheeler (входящей в группу Wood Group) Джузеппе Цуккароном, сообщает Trend со ссылкой на сообщение Госнефтекомпании.

Как отмечается, в ходе встречи был обсужден ход работ по модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева, сотрудничество с итальянской компанией, входящей в группу компаний Wood Group - подрядчика по оптимизации структуры и управлению проектом, а также успешная деятельность SOCAR Foster Wheeler, являющейся совместным предприятием SOCAR, а также роль в проекте вновь созданной компании SOCAR Daunstrim.

«Компания Amek Foster Wheeler уже более 10 лет сотрудничает с SOCAR. В настоящее время в компаниях, входящих в Wood Group, работают более 60 тысяч сотрудников, из них девять тысяч работают в сфере переработки нефти и нефтехимической промышленности. Сотрудничество SOCAR и Wood Group, стартовавшее с проекта STAR в Турции, в настоящее время продолжается в процессе модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева», - сказал исполнительный директором компании Amec Джузеппе Цуккарон, слова которого приводятся в сообщении.

Также сообщается, что Джузеппе Цуккаро выразил уверенность в том, что это сотрудничество будет плодотворным и проект будет успешно завершен.

«В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о деятельности совместного предприятия “SOCAR Foster Wheeler". Было отмечено, что предприятие является одним из немногих, предлагающих инженерные услуги на высоком уровне», - говорится в сообщении Госнефтекомпании.

Напомним, что ООО “SOCAR-Foster Wheeler Engineering”, созданное SOCAR и Foster Wheeler как совместное предприятие в 2012 году, оказывает услуги по инженерному, закупочному, строительному контролю и управлению проектами по переработке нефти, нефтехимии и охране окружающей среды.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
SOCAR огласил прогресс работ на НПЗ имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Энергетика 13:06
Оглашен прогнозируемый объем доходов с контрактных зон в текущем году
Энергетика 11:07
Fitch подтвердило рейтинг SOCAR на уровне «BB +»; Прогноз «Стабильный»
Энергетика 28 января 19:28
В Азербайджане спрогнозированы объемы добычи нефти с сухопутного блока месторождений
Энергетика 28 января 15:19
Азербайджан и Украина обсудят сотрудничество в энергосфере
Энергетика 28 января 10:49
Транспортировка нефти по трубопроводу Баку-Новороссийск в текущем году не осуществлялась
Энергетика 27 января 13:05
Лента новостей
SOCAR огласил прогресс работ на НПЗ имени Гейдара Алиева (ФОТО)
Энергетика 13:06
Почтовый оператор Казахстана закупит аккумуляторы
Тендеры 13:03
В Узбекистане появится инновационный научно-производственный фармацевтический кластер
Строительство 13:02
Китайская авиакомпания приостановила полеты в Баку
Транспорт 12:56
Вопрос возвращения азербайджанских студентов из Китая под контролем государства – минобразования
Общество 12:51
"Любовный роман" Оксаны Расуловой станет достоянием общественности (ФОТО)
Культура 12:40
Микаил Джаббаров: Азербайджан - одна из немногих стран, где будет создан региональный центр Давосского экономического форума
Экономика 12:36
В 2020 году в Баку будет доставлено 100 электромобилей
ИКТ 12:34
КТК-Казахстан закупит ИТ-оборудование
Тендеры 12:29