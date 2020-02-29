«Южный газовый коридор» важен с точки зрения диверсификации поставок газа для Европы - болгарский министр

Энергетика 29 февраля 2020 11:59 (UTC+04:00)
«Южный газовый коридор» важен с точки зрения диверсификации поставок газа для Европы - болгарский министр

БАКУ /Trend/ - Болгария является активным участником проекта «Южный газовый коридор» посредством интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на минэнергетики Болгарии, об этом министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова сказала на шестом заседании Консультативного совета по «Южному газовому коридору», которое состоялось в Баку 28 февраля.

Петкова отметила, что «Южный газовый коридор» важен с точки зрения диверсификации поставок газа в Болгарию и регион.

Она подчеркнула, что в ходе недавней встречи представители правительств Болгарии и Греции выразили политическую волю приложить все усилия для ускорения процесса строительства IGB одновременно с Трансадриатическим трубопроводом (TAP), который является европейской частью «Южного газового коридора».

«Наша страна будет получать 1 миллиард кубометров газа в год с азербайджанского месторождения «Шах Дениз» (в рамках второго этапа разработки месторождения) через IGB», - добавила министр.

Петкова отметила, что болгарское правительство работает над реализацией ключевых проектов в области энергетической безопасности, включая концепцию Балканского газового хаба, интерконнекторы, связывающие Болгарию с соседними странами, и строительство терминала сжиженного природного газа в Александруполисе (Греция).

«Наша страна продолжит уделять приоритетное внимание работе по всем газовым проектам, которые обеспечивают диверсификацию источников и маршрутов газоснабжения», - добавила она.

Кроме того, министр энергетики Болгарии провела в Баку обсуждения с азербайджанским коллегой Парвизом Шахбазовым о возможности инвестирования азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR в распределение газа в Болгарии.

Стороны отметили, что это позволит Болгарии использовать опыт Азербайджана в сфере газификации.

Проект «Южный газовый коридор», инициированный Азербайджаном и предусматривающий транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны, является одним из приоритетных для ЕС.

Этот крупнейший проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоресурсов, то есть будет способствовать укреплению энергобезопасности Европы.

Стоимость проекта ЮГК оценивается в 40 миллиардов долларов.

Прогресс по строительству TAP на конец января составляет 92 процента. Работы в таких сегментах мегапроекта, как расширение Южно-кавказского газопровода и строительство TANAP практически завершены.

Отметим, что IGB – газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности, добытый с "Шах Дениз-2". IGB будет соединен с ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров газа, из которых 2,7 миллиарда кубометров будут направлены на долгосрочные рынки, а оставшаяся доля в объеме 0,3 миллиарда кубометров – на краткосрочные рынки.

На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5,3 миллиарда кубометров газа, благодаря дополнительной компрессорной станции.

4,5 миллиарда кубометров газа будут направлены на долгосрочные рынки, а 0,5 миллиарда кубометров газа – на краткосрочные рынки.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер:@Lyaman_Zeyn

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