Азербайджан подписал документы о сотрудничестве в сфере ВИЭ с 11 компаниями

БАКУ/Trend/ - Число компаний, подписавших документы о сотрудничестве в сфере использования возобновляемых источников энергии и содействия инвестированию в эту сферу в будущем с министерством энергетики Азербайджана в первом полугодии 2020 года достигло одиннадцати , сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Согласно информации, был подписан меморандум о взаимопонимании в рамках установления отношений сотрудничества со многими международными компаниями, с целью укрепления сотрудничества в сфере использования возобновляемых источников энергии и содействия инвестированию в эту сферу в будущем.

"В число этих компаний вошли: турецкая Tekfen Inşaat, российская Avelar Solar, Masdar Объединенных Арабских Эмиратов , норвежская "Equinor A.S“, французская Total Eren, британская BP, ACWA Power - Саудовская Аравия, японская Mitsui&CO, французская Lucia Holding, итальянская Ansaldo Energia и Al-Maktub из Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в сообщении.

Отметим, что в первой половине 2020 года в Кабинет министров Азербайджана был внесен законопроект «Об использовании возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии», подготовленный в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана «Об ускорении реформ в энергетическом секторе Азербайджана». В то же время были подготовлены проекты других нормативных правовых актов.

(Автор: Наргиз Исмаилова)