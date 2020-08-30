В Азербайджане планируется провести аукционы в области ВИЭ в 15 районах

Энергетика 30 августа 2020 10:00 (UTC+04:00)
В Азербайджане планируется провести аукционы в области ВИЭ в 15 районах

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане обсуждаются возможности реализации посредством аукционов проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 15 районах с высоким потенциалом солнечной энергии, а также вопросы выделения земельных участков.

Об этом сказала Trend советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

По ее словам, до 2030 года планируется реализовать около 1000 Мегаватт дополнительных мощностей через аукционы.

"С этой целью в Хызы и на Абшероне начались исследования для реализации новых проектов на определенных земельных участках. Изучаются вопросы подключения к сети, а также связанные с землевладением", - сказала она.

Ранее заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов отмечал, что всего было отобрано восемь перспективных направлений развития возобновляемых источников энергии. В рамках трех из них будут построены ветряная и солнечная электростанции компаниями ACWA Power и Masdar. По остальным аукционы на строительство новых электростанций могут состояться в 2020 году.

Напомним, что девятого января текущего года состоялась церемония подписания исполнительных контрактов между министерством энергетики Азербайджана и компаниями ACWA Power и Masdar по реализации пилотных проектов по возобновляемой энергии. С азербайджанской стороны соглашения подписали министр энергетики Парвиз Шахбазов, председатель правления компании ACWA Power Мухаммед Абунайян и исполнительный директор компании Masdar Мухаммед Камиль Аль Рамахи.

(Автор: Наргиз Исмаилова.)

Twitter:@IsmailovaNargis

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