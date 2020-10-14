TAP - жизненно важный проект для Греции и всего ЕС - советник по экономическим вопросам

БАКУ / Trend / - Трансадриатический трубопровод (TAP) является жизненно важным проектом для Греции и всего Европейского союза (ЕС), особенно после украинского кризиса, сказал Trend советник по экономическим и коммерческим вопросам посольства Греции в Баку Панайотис Превезанос.

«Это [завершение строительства TAP] важный первый шаг в контексте «Южного газового коридора» на пути к повышению энергетической безопасности в Европе в целом. Мы усердно работаем вместе с двумя другими вовлеченными странами (Албанией и Италией), чтобы обеспечить поставку газа в запланированные сроки», - сказал он.

Превезанос отметил, что Греция стремится усилить свою роль гаранта энергетической безопасности для Европы.

«Греция становится газовым хабом в Юго-Восточной Европе благодаря поставкам газа из Каспийского региона через «Южный газовый коридор», а также за счет доступа к сжиженному природному газу (СПГ) в Эгейском море, включая существующий терминал в Ревитуссе и планируемый терминал СПГ в Александруполисе, а также благодаря освоению газовых ресурсов Восточного Средиземноморья », - добавил он.

Советник отметил, что проект газопровода TAP является одним из крупнейших прямых иностранных инвестиций для Греции, который прочно закрепил страну на энергетической карте Юго-Восточной Европы.

«Мы также полны решимости завершить строительство интерконнектора Греция-Болгария (IGB). Ожидается, что около 1 миллиарда кубометров в год азербайджанского газа по IGB будет транспортироваться в Болгарию. Мы тесно сотрудничаем с Софией в реализации IGB. Связь TAP с IGB очень важна. Чем больше создается сетей снабжения, тем выше стабильность в регионе», - добавил он.

Превезанос отметил, что Греция, как государство-член ЕС, поддерживает политику Европейского Союза по диверсификации источников и маршрутов энергии.

«В этом контексте мы считаем, что ни одна страна не должна полностью зависеть от одного единственного поставщика. Очевидно, что наши усилия должны быть направлены на диверсификацию и интеграцию», - сказал советник.

Тем не менее, он отметил, что существуют некоторые вызовы, особенно в Юго-Восточной Европе:

• Наша инфраструктура ориентирована на транзит и в основном включает трубопроводы, идущие с востока на запад. Возможности обратного потока незначительны или отсутствуют;

• Почти весь газ, импортируемый в регион, поступает из России;

• Наши рынки относительно небольшие;

• В нашем регионе низкий уровень межсетевого взаимодействия, что снова делает его менее привлекательным для инвестиций.

Но источники поставок газа в Европу выглядят очень многообещающими, считает Превезанос.

«В частности, перспективы «Южного газового коридора» выглядят как никогда многообещающими, и все стороны стремятся к тому, чтобы к концу десятилетия объемы азербайджанского газа поступили в Европу», - заключил он.

Отметим, что TAP практически завершен после почти четырех с половиной лет с начала строительства.

TAP заполнен природным газом от греко-турецкой границы до приемного терминала на юге Италии.

Консорциум TAP в настоящее время завершает подготовку к запуску коммерческих операций.

Ожидается, что работа по соединению TAP и системы транспортировки природного газа Snam Rete Gas в Апулии (Италия) будет завершена и готова к транспортировке газа к середине ноября 2020 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

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