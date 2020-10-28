В SOCAR AQŞ назначен новый генеральный директор

БАКУ /Trend/ - По решению общего собрания учредителей ООО «SOCAR AQŞ» Рамин Исаев освобожден от должности генерального директора компании. Новым генеральным директором компании, согласно решению акционеров, назначен Самир Моллаев.

До этого назначения Самир Моллаев занимал должность главного директора по вопросам бурения в группе компаний Nobel Oil Services, являющейся одним из акционеров SOCAR AQŞ. Во время работы на данной должности он принимал участие в различных проектах группы компаний в области развития деятельности по буровым работам, включая проект Nobel Oil Services в Казахстане по оказанию услуг для управления работами по бурению скважин на нефтяном месторождении компании “Evrika Oleum”, а также в других проектах.

Начав свою профессиональную карьеру в нефтегазовой индустрии в 2006 году в компании Schlumberger с должности инженера по испытанию скважин, Самир Моллаев впоследствии работал в Великобритании и Дании в качестве главного инженера. Занимая с 2009 года высокие руководящие должности в компании BP в команде «Бурение, завершение, испытание, ремонт скважин, геолого-технические работы и комплексные инжиниринговые услуги на скважинах», С. Моллаев в период 2010/2011 гг. принимал участие в различных международных проектах в США, тем самым существенно усовершенствовав свои лидерские способности.

ООО «SOCAR AQŞ» было учреждено в 2007 году как совместное предприятие, оказывающее комплексные услуги по бурению и управлению скважинами. SOCAR AQŞ успешно продолжает буровые работы как в азербайджанском секторе Каспийского моря, так и в Турции.

Акционерами компании являются SOCAR, Nobel Oil Services и AQŞ.