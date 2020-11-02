ГЭС "Гыз Галасы" будет состоять из двух гидроагрегатов - минэнерго Азербайджана
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Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия освободила от оккупации 8 сел Джабраильского, Зангиланского и Губадлинского районов
На Сарсангском водохранилище Азербайджана в Нагорном Карабахе будут проведены восстановительные работы
В турецкой провинции Oрду осуществлен автопробег в знак протеста против армянского террора в Гяндже и Барде (ФОТО)
Мы в Баку, чтобы поддержать Азербайджан - президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции (ФОТО)
В Лондоне почтили память жертв терактов, совершенных армянскими ВС против мирных граждан Азербайджана
Парламентские выборы в Грузии прошли в нормальной, демократической обстановке - Национальный конгресс азербайджанцев Грузии
Лица, незаконно эксплуатирующие золоторудные месторождения в Карабахе, объявлены в международный розыск
В ANAMA поступили 14 экстренных звонков о снарядах, упавших на территории районов Азербайджана (ФОТО)
Голосование на парламентских выборах в Грузии прошло в нормальных условиях - азербайджанский депутат