В Азербайджане зарегистрирована новая буровая компания

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба (ГНС) при министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала новую компанию - ООО "Oil Docks Drilling Company", которая занимается бурением скважин.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на ГНС.

Согласно информации, коммерческая организация зарегистрирована по тому же юридическому адресу, что и Производственное объединение Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) "Азнефть".

Уставный капитал организации составляет 10 тысяч манатов. Законный представитель компании - Алиш Гасанов, который также является директором Треста комплексных буровых работ SOCAR.

"В наблюдательный совет новой компании вошли вице-президент SOCAR по вопросам транспортировки нефти и газа и газовому хозяйству Дашгын Искендеров, его заместители Нусрет Алиев, Орхан Салимов, начальник отдела по налогам SOCAR Ильгар Азизов и заместитель начальника юридического управления компании Тарлан Таиров", - сказали в ГНС.

Юридический адрес компании: город Баку, Сабаильский район, проспект Нефтяников, 73.