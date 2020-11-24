План по производству битума перевыполнен в Казахстане

В этом году планомерно сокращено производство дизельного топлива и авиакеросина, зато увеличено производство битума. В целом, в 2020 году было запланировано производство 984 тыс. тонн битума. Этот план перевыполнен. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил министр энергетики Нурлан Ногаев, передает Trend.

«В соответствие с поручением Главы государства, были реализованы меры, принятые в период пандемии, и Дорожная карта занятости. Многие объекты социальной сферы были капитально отремонтированы, проведены текущие ремонты и благоустройство. Особенно интенсивно велось строительство дорог. В результате план перевыполнен, выпущено более 1 млн. тонн битума. То есть, мы смогли выполнить поставленную перед нами задачу», - сказал Ногаев.

По его словам, в 2020 году планировалось добыть более 90 млн. тонн нефти. Однако, из-за пандемии этот показатель снизили до 85. Это было вызвано снижением экономической активности в мире и снижением спроса на нефть и нефтепродукты. Соответственно, снизился и показатель нефтепереработки с 17 до 16 млн. При этом приняты меры в целях предотвращения переполнения резервуаров нефтезаводов или резервуаров на месторождениях и их простоя.