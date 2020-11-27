Азербайджан осваивает газ из газохранилищ

БАКУ/Trend/ - С 11 ноября в Азербайджане началось осваивание газа из газовых хранилищ с учетом спроса в связи с похолоданием.

Об этом сказал Trend в пятницу заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«За период закачки газа с апреля по начало ноября 2020 года в хранилища было закачано 2 миллиона кубометров газа. По окончании закачки газа объем газа в хранилищах составлял 3,2 миллиарда кубометров», - сказал он.

Отметим, что в Азербайджане имеются два подземных газохранилища – "Калмазское" и "Гарадагское". Оба газохранилища находятся на балансе компании SOCAR.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)

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