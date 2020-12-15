Восстановлено газоснабжение ряда районов Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Газоснабжение Губинского, Гусарского, Хачмазского, Сиязаньского и Хызынского районов страны восстановлено.
Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы ПО "Азеригаз" Джейхун Сафаров.
"В связи с ремонтными работами на газопроводе Моздок-Газимагомед подача газа была приостановлена. Вчера днем было восстановлено газоснабжение райцентров, а вечером газ был подан и на остальные территории", - сказал он.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
В результате армянской агрессии с 27 сентября погибли 10, ранены 16 школьников - минобразования Азербайджана
Президент Ильхам Алиев считает неприемлемыми примененные США против Турции односторонние санкции - Хикмет Гаджиев
Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации селе Суговушан Тертерского района Азербайджана (ВИДЕО)
Солдаты хотели вернуться на фронт даже с ранениями глаз - хирург о подвигах в Отечественной войне Азербайджана
Курировать данный вопрос будут на самом верху – эксперт об обновленной карте миротворческой операции в Карабахе
Президент Ильхам Алиев обеспечил освобождение Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева из плена и их доставку в Баку (ФОТО)