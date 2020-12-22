Обновленный график работ по модернизации Бакинского НПЗ на стадии финального утверждения – SOCAR

БАКУ /Trend/ - Пандемия значительно повлияла на график модернизации НПЗ имени Гейдара Алиева.

Об этом во вторник сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

По его словам, обновленный график работ с учетом влияния пандемии находится на стадии финального утверждения с основными подрядчиками.

«Общий прогресс работ по состоянию на конец ноября уточняется в рамках согласования нового графика работ и предполагается на уровне 59 процентов», - отметил Ахмедов.

Напомним, что нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева - одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Закавказского региона, расположенное на Абшеронском полуострове.

(Автор: Ляман Зейналова)

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