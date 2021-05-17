В Узбекистане ведутся активные работы по строительству Пскемской ГЭС

Энергетика 17 мая 2021 16:05 (UTC+04:00)
В Узбекистане ведутся активные работы по строительству Пскемской ГЭС
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