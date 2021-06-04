Россия профинансирует строительство газохимического комплекса в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Россия профинансирует строительство нового газохимического комплекса в Бухарской области Узбекистана, передает Trend со ссылкой на Министерство Энергетики Узбекистана.

CП ООО «Jizzakh Petroleum» подписало четырехсторонний меморандум о взаимопонимании с Акционерным Обществом «Газпромбанк», Государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) по финансированию нового газохимического комплекса на базе технологии МТО (метанол в олефины), который было решено построить в Бухарской области Республики Узбекистан.

Документ закладывает основу для возможного будущего сотрудничества в отношении финансирования проекта в размере, предварительно, 800 миллионов долларов США, и сопутствующему страхованию рисков, связанных с финансированием.

Компания Jizzakh Petroleum является инвестором проекта. Газохимический комплекс, стоимостью строительства в 2.8 млрд. долларов США, не имеет себе равных в СНГ. Завод будет работать на отечественном сырье, что позволит монетизировать природный газ за счет производства, ориентированного на экспорт газохимической продукции с высокой добавленной стоимостью.

Директор по стратегическому развитию СП ООО «Jizzakh Petroleum» Ибадова Н.Р сказала:

«Проект МТО, над которым наша команда работает около 2 лет, является показательным примером современного Узбекистана, где большое внимание уделяется проектам по созданию цепочек готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. В свою очередь, это дает положительный импульс для развития будущих смежных производств, импортозамещения и организации новых рабочих мест. Проект станет ядром будущего газохимического кластера, которому будет присвоен статус специальной экономической зоны, и это будет первым подобным опытом в Центральной Азии. Необходимо отметить важность сотрудничества с такими финансовыми институтами как ГПБ, ВЭБ.РФ и ЭКСАР, поскольку значительное количество оборудования, материалов и услуг в рамках проекта планируется привлечь из России. Подписание данного меморандума является значимым шагом на пути успешной реализации проекта».

Церемония подписания состоялась в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума, который за прошедшие годы стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Ожидается, что после завершения строительства, новый современный завод по производству олефинов будет перерабатывать 1,5 млрд куб. метров природного газа и производить 720 тыс. тонн высококачественных полимеров в год, используемых во многих секторах мировой экономики.

СП ООО «Jizzakh Petroleum» («Компания») была создана для ускорения развития энергетического сектора Узбекистана. Jizzakh Petroleum переданы права на эксплуатацию 104 месторождения нефти в Узбекистане. Компания имеет опыт успешного сотрудничества с такими международными компаниями как «Газпром», Amec Foster Wheeler (Wood), Axens и других.