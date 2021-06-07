БАКУ /Trend/ - Турецкие компании заинтересованы в участии в проектах по возобновляемой энергетике на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Trend со ссылкой на министерство, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, выступая на IV Саммите по энергетике и природным ресурсам, организованном Turkuvaz Media Group и проводимом при поддержке Министерства энергетики и природных ресурсов Турции.

В выступлении говорилось о планируемых проектах в энергетическом секторе, в том числе о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии.

«Освобожденные территории Азербайджана объявлены Президентом страны зоной "зеленой" энергии, там будут использоваться в основном возобновляемые источники энергии – вода, солнце и ветер. Турецкие компании также заинтересованы в участии в проектах по возобновляемой энергетике на освобожденных территориях. В частности, есть возможность сотрудничества по проектам строительства ветряных электростанций в Лачине и Кяльбаджаре. Сотрудничество с турецкими компаниями в процессе превращения Карабаха в зону "зеленой" энергии не только привлекательно, но и может стать символом нашей солидарности», – сказал Шахбазов.

Было отмечено, что благодаря решимости великого лидера Гейдара Алиева наша независимая энергетическая политика, начавшаяся с подписания «Контракта века» в 1994 году и осуществляемая совместно с Турцией, обеспечила выход на евразийское пространство таких глобальных энергокоммуникационных проектов, как Баку – Тбилиси – Джейхан, Баку – Тбилиси – Эрзурум, TANAP, Южный газовый коридор.

«Эти проекты, являющиеся продуктом совместной политической воли, обеспечивают энергетическую безопасность Азербайджана, Турции и других стран», – сказал министр.

Министр отметил участие SOCAR в проекте интеграции нефтепереработки, нефтехимии, энергетики и логистики в Турции, а также в распределении природного газа в качестве вклада в достижение общих целей. Было отмечено, что наше совместное сотрудничество в энергетической сфере, включая нефтеперерабатывающий завод STAR, Petkim и другие проекты, составляет столп инвестиций Азербайджана в Турции.

«Инвестиции Азербайджана в Турции выросли до 18,3 миллиарда долларов, а объем инвестиций Турции в Азербайджане – до 13 миллиардов долларов», – добавил он.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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