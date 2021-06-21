Каспийский регион будет иметь важное значение в течение следующих 50 лет - посол Турции (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Каспийский регион будет иметь важное значение для нефтегазовой отрасли в ближайшие 50 лет, сказал Trend посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

Дипломат отметил, что в мире есть три основных источника нефти и газа - Южная Америка, Персидский залив и Каспийский регион.

По его мнению, нефтегазовый сектор очень важен для экономики многих стран, и в некоторых случаях он является основным источником экономического развития.

С этой точки зрения Каспийский регион, по словам посла, будет по-прежнему иметь большое значение.

"Мы должны сосредоточиться на Каспийском регионе как источнике нефти и газа. Это будет способствовать развитию региона в целом", - считает Багчи.

(Авторы: Джейла Алиева, Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)

Твиттер: @JeilaAliyeva