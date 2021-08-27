"Дочка" SOCAR увеличила поставки азербайджанской нефти для украинского НПЗ
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NEQSOL Holding удостоен награды Brandon Hall Group Excellence Award в области управления человеческим капиталом
Развитие транспортных коммуникаций Узбекистана позволит открыть дополнительные выходы на рынки Ирана и Азербайджана
Министры обороны, по ЧС и комиссия оборонного ведомства прибыли на место взрыва в Жамбылскую область
Фонд Гейдара Алиева организовал развлекательную программу для воспитанников детских домов и пожилых (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Армения скрывает свои потери, ее потери составили по меньшей мере 7-8 тысяч человек
Президент Ильхам Алиев: Советская власть отделила Зангезур, являющийся нашей исторической землей, от Азербайджана и присоединила его к Армении
Президент Ильхам Алиев: Мы вовремя освободили наши земли, вовремя остановили войну и одержали историческую Победу
Президент Ильхам Алиев: Любой человек, посмотрев на карту, может увидеть, что Азербайджан владеет господствующими стратегическими пунктами
Президент Ильхам Алиев: Обеспечение семей шехидов, карабахских гази домами было одним из основных направлений нашей политики, так обстоит дело и сегодня
Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть более активными в доведении до мировой общественности правды о Второй Карабахской войне
Продолжают поступать поздравления по случаю дня рождения Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой
Президент Ильхам Алиев: Фактор Гейдара Алиева не позволял реализовать план отделения Нагорного Карабаха от Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Восстанавливая сегодня освобожденные территории, мы восстанавливаем историческую справедливость
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии реконструированных учебных и образовательных учреждений в Хазарском районе (ФОТО/ВИДЕО)