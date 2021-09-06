Объявлены сроки завершения строительства «Северного потока-2»
Строительство российского газопровода «Северный поток-2» завершится в ближайшие дни. Об этом заявил бывший глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
«Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг сказал однозначно, что работы по прокладке на этой неделе будут закончены», — сказал Зеле за несколько дней до ухода с поста. Менеджер выразил уверенность, что первые поставки газа по «Северному потоку-2» начнутся уже в этом году.
Зеле отметил, что OMV — соинвестор и партнер «Газпрома» по «Северному потоку-2», начала получать первые выплаты за участие в проекте. По его словам, компания предоставила в качестве средств финансирования 729 миллиона евро.
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