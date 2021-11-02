Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста первого ноября повысилась на 0,91 доллара относительно предыдущего показателя и составила 87,08 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 0,92 доллара - до 86,13 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,01 доллара, составив 82,26 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, первого ноября выросла на 1,07 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 84,70 доллара за баррель.

Официальный курс на второе ноября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Садраддин Агджаев)

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