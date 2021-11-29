В Тегеране назвали дату начала своповых поставок туркменского газа в Азербайджан через Иран

БАКУ /Trend/ - Своповые поставки туркменского газа в Азербайджан через территорию Ирана начнутся с 22 декабря нынешнего года.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

По его словам, Иран начал переговоры с Туркменистаном и Азербайджаном по вопросу своповых поставок газа по своей территории два месяца назад, в результате чего был подписан контракт между тремя странами.

"В настоящее время доля Ирана в мировой торговле газом составляет около двух процентов. Будут приняты меры для увеличения этого показателя", - отметил Оуджи.

28 ноября в Ашхабаде Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали контракт о своповых поставках газа.

Согласно документу, туркменский газ будет поставляться в Азербайджан по территории Ирана в объеме до 1,5-2 миллиардов кубометров в год.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)