Цена газа в Европе по итогам торгов закрепилась выше $1200 за 1 тыс. куб. м

Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в среду закрепилась на отметке выше $1200 за 1 тыс. куб. м.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на закрытии торгов составила $1204,5 за 1 тыс. куб. м, или €103 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост стоимости газа в Европе за день превысил 7%.