SOCAR AQŞ завершила бурение еще одной скважины на месторождении «Гюнешли»

БАКУ /Trend/ - Компания SOCAR AQŞ завершила бурение безопасным и надежным способом скважины №356 с морской платформы №7 с соблюдением всех стандартов качества и экологических стандартов, передает в четверг Trend со ссылкой на компанию.

Как сообщается, скважина пробурена на полную глубину и сдана ​​производственному объединению «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), которая является постоянным заказчиком SOCAR AQŞ.

«Мы уверены в том, что все остальные скважины также будут пробурены по графику и без каких-либо проблем, и буровые работы будут проделаны успешно», - сказал генеральный директор SOCAR AQŞ Самир Моллаев, слова которого приводятся в сообщении.

Отметим, что ООО SOCAR AQŞ было образовано в 2007 году компаниями SOCAR, Nobel Oil Services и «Абшерон Дриллинг Компани» (AQS) в качестве совместного предприятия, предоставляющего интегрированные услуги по бурению и обслуживанию скважин. Nobel Oil Services – диверсифицированная группа компаний, которая специализируется в нефтегазовой отрасли и является крупным акционером СП SOCAR AQŞ.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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