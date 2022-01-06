Запасы туркменского природного газа увеличились на 126 млрд кубометров

БАКУ /Trend/ - Запасы туркменского природного газа увеличились на 126 миллиардов кубических метров в результате промышленной разработки недавно открытых газовых месторождений.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 4 января в рамках рабочей поездки в Лебапский велаят.

Президент Туркменистана сделал акцент на то, что перед топливно-энергетическим сектором страны стоят три ключевые задачи, а именно индустриализация нефтегазового сектора, снабжение отечественных потребителей продукцией из нефтегазового сырья и расширение экспортных возможностей.

Отметим, что в стране обнаружены новые газовые ресурсы в нижних слоях месторождений “Северный Дервиш” и “Малай”. Первичные оценочные работы показали, что запасы газа на месторождении “Северный Дервиш” составляют 30 млрд кубометров, “Малай” - 21,7 млрд кубометров.

Выступая на рабочем совещании в Туркменабате, председатель Государственной корпорации “Туркменгеология” Мердан Розыев отметил, что “Туркменгеология” планирует бурение поисково-разведочных скважин на газовом месторождении “Малай” и на площади “Северный Дервиш” глубиной соответственно 4 000 и 3 200 метров.

С месторождения “Малай” природный газ добывается с 1986 года. До сегодняшнего дня с этого месторождения с изначальными запасами в 358 млрд 700 млн кубометров добыто свыше 247 млрд кубометров природного газа.

В свою очередь председатель Госконцерна “Туркменгаз” Батыр Аманов проинформировал о мероприятиях, проводимых для вывода на полную мощность Багаджинского газоперерабатывающего завода. Он добавил, что в результате этих работ ожидаются увеличение добычи газового конденсата и сжиженного газа, а также добыча дополнительных 2 миллионов кубометров природного газа в сутки.