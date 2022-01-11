Цена нефти Brent превысила $83 за баррель впервые с 16 ноября
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,94% и достигла $83,25 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 20:11 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В последний раз стоимость Brent превышала $83 за баррель 16 ноября 2021 года.
К 20:31 (GMT+4) нефть марки Brent торговалась на уровне $83,46 за баррель (+3,2%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI растет на 3,57%, до $81,02 за баррель.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Азербайджанская армия не применяла авиацию или артиллерию на кяльбаджарском направлении - минобороны
Ситуация на кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской границы обострилась - минобороны Азербайджана
Служба охраны биоразнообразия минэкологии о ситуации в национальных парках Азербайджана (Интервью) (ВИДЕО)
В ходе восстановительных работ на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружены исторические артефакты - репортаж Trend TV
Названия азербайджанских городов и сел на армянском языке на картах Google могут быть полностью удалены - "Азеркосмос"
Азербайджанский боец Тофиг Мусаев заключил контракт с американской организацией по ММА – второй по величине в мире
Азербайджан поддерживает скорейшую нормализацию ситуации и восстановление верховенства закона в Казахстане – глава МИД
"Азеркосмос" провел мониторинг свыше 1 000 поселений на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)