Цена нефти Brent превысила $83 за баррель впервые с 16 ноября

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,94% и достигла $83,25 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 20:11 (GMT+4), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз стоимость Brent превышала $83 за баррель 16 ноября 2021 года.

К 20:31 (GMT+4) нефть марки Brent торговалась на уровне $83,46 за баррель (+3,2%). Стоимость фьючерса на нефть марки WTI растет на 3,57%, до $81,02 за баррель.