Азербайджан и ВБ обсудили пути использования ветроэнергетического потенциала Каспия (ФОТО)

Энергетика 25 января 2022 10:11 (UTC+04:00)
Азербайджан и ВБ обсудили пути использования ветроэнергетического потенциала Каспия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов принял миссию Всемирного банка (ВБ) во главе с главным специалистом по энергетике и главой рабочей группы Ясемин Орудж, находящуюся с визитом в Баку, сообщает Trend со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

На встрече был представлен предварительный проект дорожной карты по использованию энергии ветра на море, состоялись его обсуждения.

Также были рассмотрены различные пути использования большого ветроэнергетического потенциала азербайджанской акватории Каспийского моря, состоялся обмен мнениями о возможностях строительства мощностей в конкретных зонах, где могут быть реализованы пилотные и коммерческие проекты.

Было отмечено, что дорожная карта будет способствовать привлечению частных инвестиций в указанную сферу и росту экспорта энергоресурсов в будущем.

Кроме того, на заседании были обсуждены перспективы и направления дальнейшего сотрудничества между министерством и ВБ.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)

Азербайджан и ВБ обсудили пути использования ветроэнергетического потенциала Каспия (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и ВБ обсудили пути использования ветроэнергетического потенциала Каспия (ФОТО) - Gallery Image
Азербайджан и ВБ обсудили пути использования ветроэнергетического потенциала Каспия (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Азербайджан и ВБ обсудили пути использования ветроэнергетического потенциала Каспия (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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